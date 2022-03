Twitter stänger satirkonto

Det var efter att ha utnämnt Rachel Levine till "årets man" som Babylon Bee – med över en miljon följare – fick sitt konto spärrat.

Twitter har klassificerat inlägget som "hatiskt".

Den sociala mediejätten kräver att satirsajten frivilligt tar bort tweeten. I så fall kan kontot återupprättas inom tolv timmar.

Detta har dock Babylon Bee inga planer på att göra.

"Vi tar inte bort någonting. Sanningen är inte hets mot folkgrupp. Om priset för att berätta sanningen är förlusten av vårt Twitterkonto, så få det bli så", twittrar Seth Dillon, vd för The Babylon Bee.

I just received this notice that we’ve been locked out of our account for “hateful conduct.” pic.twitter.com/udMriKcDr6

— Seth Dillon (@SethDillon) March 20, 2022