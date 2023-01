Ukrainska flyktingar livrädda i mångfaldens England

Många ukrainska kvinnor som flyttats till städer som Birmingham har enligt Channel 4 News svårt att anpassa sig till områden präglas av mer "mångfald" än vad de är vana vid hemma i Ukraina.

Vänsterkanalens reporter Darshna Soni har pratat med en kvinna som varit värd för Homes for Ukraine, ett system för att ordna tillfälliga bostäder åt ukrainska flyktingar.

Kvinnan, som bor i en övervägande muslimsk stadsdel i Birmingham, berättar för Channel 4 News reporter hur en ukrainsk kvinna som bodde hos henne med sitt lilla barn klagade på att det fanns "för många muslimer" i området.

– Vi blev ganska chockade över hur svårt hon hade det för olika kulturer. För många muslimer, för många människor med olika hudfärger, säger värden till Channel 4 News.

Den ukrainska kvinnans barn skrevs in på en lokal skola där majoriteten av barnen var muslimer, vilket fick flyktingen att säga till sin värd att barnet inte skulle vara tryggt där.

– Majoriteten av mina grannar är muslimer, och de är underbara människor, säger värden till Channel 4 News och tillägger att hon uppmanade sin ukrainska gäst att ge dem en chans. Den ukrainska kvinnan valde dock att flytta ut i förtid.

En annan ukrainsk kvinna, Oksana, säger att hon flyttade "från det bästa området i Kiev till det värsta området i Birmingham" och erkänner att hon blev "väldigt rädd eftersom det inte var normalt för mig".

Reportern läxar upp Oksana och förklarar att "många människor skulle bli väldigt kränkta" av hon känner sig otrygg i området. Oksana svarar dock med att hänvisa till polisens brottsdata och rapporterade fall av muslimsk terrorism.

Även Oksana har flyttat från Birmingham till ett nytt område, enligt Channel 4 News.

"Too many Muslims, too many people with different skin colours."



Andrea, a host for the Homes for Ukraine scheme, tells @darshnasoni how "shocked" she was at how difficult a Ukrainian refugee found adjusting to ethnic diversity and cultural values in the UK. pic.twitter.com/SMRhMKmU9g

— Channel 4 News (@Channel4News) January 26, 2023