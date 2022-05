USA fördömer Israel efter attack mot begravning

Shireen Abu Akleh, 51, reporter för Al Jazeera sköts i huvudet efter att ha rapporterat kritiskt om Israels aktiviteter vid läget Jenin på Västbanken.

FN:s säkerhetsråd fördömer enhälligt dödsskjutningen. Att så sker är ovanligt eftersom USA, med världens största judiska befolkning, ständigt använder sitt veto i rådet för att stoppa resolutioner mot Israel.

Säkerhetsrådet kräver nu ”en omedelbar, grundligt, transparent och opartisk utredning”.

"Vi är djupt oroade av bilderna på hur israelisk polis tränger in i palestinier-amerikanen Shireen Abu Aqlehs begravningståg ", skriver USA:s utrikesminister Antony Blinken på Twitter.

"Varje familj förtjänar att få föra sina nära och kära till den sista vilan på ett värdigt och obehindrat sätt."

Veteran Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh was shot dead by Israeli occupation forces while she was on assignment in Jenin in the occupied West Bank.



Read more: https://t.co/KO1xe6jHGL pic.twitter.com/T1rwmsMPTF

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 12, 2022