USA: Israelstöd har blivit en boomergrej

Den israeliska statens tidigare så stabila popularitet bland det amerikanska folket håller på att krackelera i takt med rapporterna om massdödandet av civila i Gaza.

En ny undersökning från det inflytelserika opinionsinstitutet Pew Research visar att stödet för Israel numera i huvudsak är koncentrerat till en äldre, republikansk väljarbas – framför allt män över 65.

Bland unga amerikaner, särskilt demokrater, är det i stället stödet för palestinierna som växer. I vissa grupper är det nu fler som sympatiserar med palestinierna än med israelerna – en dramatisk förändring jämfört med hur opinionen såg ut för bara ett decennium sedan.

Bara i gruppen äldre republikaner har Israel numera ett majoritetsstöd, om man tittar på grupper utifrån åldersgrupp och partitillhörighet.

The majority of people in the US now oppose Israel. Among 18-49s, that includes a majority of Republicans and 71% of Democrats. Only among older Republicans does Israel still have majority support. pic.twitter.com/LioFOEtpfR

— WikiLeaks (@wikileaks) April 14, 2025