"Ut! Ut!" – mobbar på Cypern slår sönder invandrares affärer

Ilskan mot invandringen kokar på Cypern – där man förra året tog emot den största antalet asylsökare per capita i hela EU.

Missnöjda cyprioter har börjat ta lagen i egna händer. Tidigare i september protesterade en stor grupp mot de demografiska förändringarna i den näst största staden Limassol, enligt parollen "Cypern är grekiskt".

Hundratals maskerade män med cypriotiska flaggor och beväpnade med molotovcocktails attackerade invandrarägda butiker och restauranger. Enskilda invandrare angreps också och misshandlades.

Hours before the masked men came, brandishing Cypriot flags and molotov cocktails, hushed whispers of the imminent rampage travelled down the Limassol seafront strip home to many migrant-owned businesses. https://t.co/V9Dx7m8hIz pic.twitter.com/7w4H4KLkRP

