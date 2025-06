Utredningen om Risbergska läggs ned – efter "118 dagar fyllda av sorg"

"118 dagar har gått. 118 dagar fyllda av sorg, rehabilitering och återgång till någon sorts vardag för många. Men för polisen har det också varit en tid av beslutsamhet och med fokuset att kunna presentera ett vad, ett vem och ett varför", skriver polisen i ett pressmeddelande.

– Nedläggningsbeslutet är en del i rättsprocessen och sker med anledning av att den ende misstänkte gärningsmannen är död, säger kommenderingschef Henrik Dahlström.

Sedan massmordet den 4 februari har polisen arbetat med vad de kallar en "beslutsam" insats för att få fram ett svar på vad som hände – och varför.

Särskilt uppmärksammade är försöken att kartlägga Rickard Andersson kryptotransaktioner. Mellan 2019 och 2021 genomförde han 23 köp från en renodlad narkotikaplattform. Efter 2021 blev inköpen svårare att spåra då han använde sig av så kallade växlare.

– Vi ser att han bytte tillvägagångssätt och kom att efter 2021 fortsätta att genomföra köp men via en så kallad växlare så vi kan i praktiken inte se vart pengarna efter det tog vägen, spåren stannar hittills hos växlaren, säger utredningsledaren Kristoffer Zickbauer.

I mitten av maj hölls en pressträff där polisen redovisade sina resultat. Men först nu, nästan exakt fyra månader efter dådet, har förundersökningen formellt lagts ned.

Enligt Zickbauer fokuserar det anpassade protokoll som nu offentliggörs på tre centrala frågor: vem gärningspersonen var, varför dådet begicks och hur det genomfördes.

– Innehållet i protokollet har fokus på att beskriva vem, varför och hur det gick till, säger Zickbauer.

Polisen uppger att hela förundersökningsmaterialet omfattar cirka 14.000 sidor, men att endast ett urval nu görs delvis tillgängligt i ett "anpassat" protokoll på cirka 2.000 sidor.

I det anpassade protokollet finns bland annat 1.033 förhör och tekniska analyser. Fullständigt filmmaterial och vissa insamlade uppgifter har dock inte tagits med.

– Som i alla förundersökningar har vi samlat in en stor mängd information i det initiala läget för att säkerställa utredningen. Under utredningens gång kan vi sedan smalna av vårt arbete och visst insamlat material blir därav inte intressant att föra in i protokollet, förklarar Henrik Dahlström.