Vänsterextremister från Tyskland i brutal attack i Budapest

En grupp AFA-aktivister, främst från Tyskland, har attackerat och misshandlat flera personer i Budapest.

I fredags förra veckan slog vänsterextremisterna, beväpnade med järnrör och batonger, bland annat ner en man i 40-årsåldern i Gazdagrét-distriktet. Enligt polisen trodde aktivisterna felaktigt att mannen var en deltagare i en högerdemonstration i området.

Offret, som i själva verket var en anställd på en tobaksaffär, blev svårt skadad och togs till sjukhus.

Polisen har sedan tidigare gripit fyra personer misstänkta för attackerna, men flera andra är fortfarande på fri fot.

Tyskland har ännu inte begärt någon arresteringsorder för de tyska medborgare som tillhör gruppen, och därför kommer de ungerska myndigheterna inte att lämna ut dem. Ungern kan också vägra att utlämna personerna som är under utredning i landet, enligt reglerna.

Attackerna har skakat om Budapest och oroat invånarna. Många av offren som attackerades hade på sig militärjackor och svarta kängor, vilket ledde till att vänsterextremisterna antog att de tillhörde högersidan.

Budapestpolisen arbetar intensivt för att gripa resten av gärningsmännen och ställa dem inför rätta, skriver Remix News.

German #Antifa members are suspected to be behind the brutal beating of man in Budapest, Hungary on Feb 10. The masked militants ambushed him from behind & striked him repeatedly on the head & face using weapons. He is left severely bloodied before being maced. pic.twitter.com/qxtsAHz633

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) February 13, 2023