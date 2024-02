Vänstern protesterar mot sin egen befolkning i Berlin

Bland arrangörerna fanns det kvinnliga boomer­kollektivet "Grandmas against the Right", enligt tidningen.

Även i bland annat Hannover och Freiburg har demonstrationer hållits under dagen.

Vänstern är missnöjd eftersom det framkommit att högt uppsatta politiker i det populära partiet AFD diskuterat en plan för att skicka hem miljontals araber och liknande folkslag till tredje världen, vare sig folkslagen ifråga vill det eller inte.

Förslaget har kritiserats av vänstern som anser att invandringen berikar Tyskland, medan AFD lyfter fram invandrargruppernas stora bidragsberoende och sexualbrotts­benägenhet.