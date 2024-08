X kraschade när Trump kom tillbaka

Missnöjet med Donald Trumps valkampanj blir allt mer utbrett bland hans anhängare, och motståndaren Kamala Harris går framåt i opinionen.

En vanlig kritik är att Trump denna gång ställer upp som en ren etablissemangskandidat och inte erbjuder något av substans alls till sin väljarbas, men desto mer till diverse särintressen som donerat stora belopp till hans kampanj.

En annan specifik sak som irriterat hans anhängare är att Trump fortsatt att använda sin egen lilla sociala medieplattform Truth Social för att kommunicera direkt med väljarna. Många har önskat att han ska återvända till X (tidigare Twitter), där han tog stor plats innan han blev avstängd av de tidigare ägarna efter den så kallade stormningen av Kapitolium 2021.

På måndagen började Donald Trump till slut åter att använda X – och han deltog under natten svensk tid i ett samtal med Elon Musk. Men X funktion Spaces kraschade så att det inte gick att lyssna på samtalet vid utsatt tid.

När sändningen kom igång över 40 minuter senare uppgav Elon Musk att sajten utsatts för en "massiv" så kallad DDOS-attack, och att det var därför det inte gått att lyssna. Samtalet med Trump inleddes sedan, tre kvart efter utsatt tid. Inför över en miljon livelyssnare ägnade Trump en stor del av tiden åt att berätta om mordförsöket i juli.

I efterhand kritiserades samtalet för att ha varit tråkigt och innehållslöst.

Händelsen kuppades av högerprofilen Nick Fuentes, som i sin egen livesändning av samtalet på Rumble fick tiotusentals användare att sprida budskap som "NO MORE IMMIGRATION", "NO WAR WITH IRAN", "NO FOREIGN MONEY" och "ISRAEL FIRST ADELSON". Dessa budskap toppade trendlistan på både X och Truth Social under sändningen med Musk och Trump.