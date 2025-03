13-årig mördare: Netflix vs verkligheten

Serien handlar om tonåringen Jamie Miller som radikaliseras av högerextremister på sociala medier och senare anklagas för mord.

Problemet? Verklighetens förlaga ser drastiskt annorlunda ut.

I en intervju med Radio Times uppger producenten Stephen Graham att serien inspirerats av det uppmärksammade mordet på 15-åriga Elianne Andam i södra London.

Men medan Netflix väljer att göra förövaren till en vit tonåring påverkad av "hatiska" vita män online var verklighetens mördare en afrikan vid namn Hassan Sentamu, 18 – som nu avtjänar livstids fängelse för sitt bestialiska brott.

På sociala medier är kritiken mot den mediehyllade tv-serien mycket omfattande och många anser att Adolescence förskjuter verkligheten för att passa makthavarnas ideologiska agenda.

Istället för att spegla verkligheten, där invandrare är mycket kraftigt överrepresenterade i våldsbrott, skildras ett alternativt universum där vita pojkar och som blir högerextrema på internetforum pekas ut som den verkliga faran.

