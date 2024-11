Amsterdam: Arabiska mobbar drog runt och "lynchade" israeler

Attackerna inträffade efter Europa League-matchen mellan Maccabi Tel Aviv och Ajax. Det israeliska laget förlorade med 5–0.

Videor som sprids på sociala medier visar hur stora grupper av arabisktalande män sparkar och slår personer på gatan. De anklagar också offren för att vara barnamördare.

Minst 30 personer ska ha gripits i samband med händelserna. Att döma av vittnesmål tycks vissa attacker ha varit planerade, då angripare försökte genskjuta israeler som reste tillbaka med tåg efter matchen.

Premiärminister Benjamin Netanyahus kansli fördömer i ett uttalande attackerna och har beordrat två passagerarplan att flyga till Amsterdam för att föra hem de israeliska fotbollssupportrarna.

"Premiärministern ser mycket allvarligt på denna fruktansvärda händelse och kräver att den nederländska regeringen och säkerhetsstyrkorna agerar beslutsamt för att skydda våra medborgare", lyder uttalandet.

En rad filmer från attackerna sprids på sociala medier, där de beskrivs som rena "lynchningarna".

Utrikesminister Gideon Sa’ar har varit i kontakt med sin nederländska motsvarighet, Caspar Veldkamp, och bett om hjälp för att säkerställa israeliska medborgares säkerhet på väg till flygplatsen.

Enligt nederländska medier kom inte händelserna som en överraskning. Amsterdams borgmästare Femke Halsema förbjöd på onsdagen en pro-palestinsk demonstration som var planerad nära stadion, och hon informerade då stadsfullmäktige om att myndigheterna var medvetna om de ökande spänningarna med anledning av kriget i Gaza. Samma dag greps två personer vid en konfrontation mellan pro-palestinska demonstranter och israeliska supportrar i stadens centrum.

Israels före detta premiärminister Naftali Bennett delar videor på sociala medier som påstås visa flera av attackerna, och uppmanar europeiska länder att göra mer för att skydda judar. Israels nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir kommenterar händelserna på sociala medier och beskrev attackerna som antisemitiska och "obegripligt grymma".

