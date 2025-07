CDU backar om att utnämna vänsterextrem domare som vill förbjuda AFD

Brosius-Gersdorf har tidigare bland annat förespråkat ett förbud mot AFD, stöd för obligatorisk vaccinering och abort ända fram till födseln.

Hennes ståndpunkter har har väckt stor upprördhet bland CDU:s mer konservativa medlemmar.

Formellt anges anklagelser om plagiat som skäl till att frågan om hennes utnämning nu strukits från förbundsdagens dagordning. Men enligt källor i parlamentet är det CDU:s partiledare och förbundskansler Friedrich Merz som meddelat att kandidatens påstådda plagiat undergräver hennes yrkesmässiga trovärdighet.

I verkligheten tros det dock vara Merz uppseendeväckande svar i förbundsdagen bara två dagar tidigare som ligger bakom reträtten, skriver Remix News.

AFD-ledamoten Beatrix von Storch frågade då hur Merz kunde stödja en kandidat som anser att ett barn två minuter före födseln saknar människovärde och som därmed vill "upphäva artikel 218 i grundlagen" för ofödda barn.

Merz svarade:

– Mitt mycket enkla svar på din fråga är: ja.

Uttalandet har enligt bedömare fungerat som en politisk bomb i den kristdemokratiska förbundsdagsgruppen, där vissa fortfarande ser partiet som ett kristet alternativ. Kritiken har sedan dess vuxit, inte bara från AFD utan även internt inom CDU.

