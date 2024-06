Biden sätter tak för illegal invandring

Det är fem månader kvar till presidentvalet och Joe Biden är pressad. Opinionsvisningarna visar att Donald Trump nu har ett tydligt övertag.

En av de saker som ligger Biden i fatet är att den illegala invandringen till USA har ökat till historiskt oöverträffade nivåer och orsakat kaos vid gränsen.

Nu lanserar presidenten vad som beskrivs som de tuffaste invandringsregler som någon demokratisk president har infört, rapporterar AP.

Biden ska underteckna en presidentorder som ger honom befogenhet att temporärt stänga gränsen mot Mexiko när en viss mängd illegala invandrare tagit sig in.

Beslutet innebär att presidenten ska få rätt att i praktiken stänga gränsen och neka illegala invandrare asyl. Detta ska kunna ske när 2.500 illegala invandringar registrerats per dag i genomsnitt under en vecka, skriver ABC News. När det genomsnittliga antalet är nere på 1.500 per vecka igen ska gränsen öppnas och asylansökningar fortsätta att tas emot.

Joe Biden säger att syftet är att "ta kontroll över gränsen", men poängterar enligt AP att han "alltid ansett att invandring är USA:s livsnerv". Han anklagar Donald Trump och Republikanerna för att sabotera hans försök att genom vanlig lagstiftning göra något åt gränskaoset och för att utnyttja situationen i syfte att angripa honom.

Donald Trump försökte lägga fram ett liknande förslag 2018, men då blockerades det av domstol. Så kallat juridiskt motstånd väntas även i detta fall.