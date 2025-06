Bidens illegala "talang" satte eld på judar i USA

Mannen, Mohamed Sabry Soliman, misstänks ha tänt eld på flera personer med hjälp av brandfarlig vätska under en manifestation för att uppmärksamma de israeliska gisslan som hålls av Hamas i Gaza.

Enligt FBI kom Soliman in i USA i augusti 2022 på ett tillfälligt visum, men stannade kvar illegalt efter att visumet löpte ut i februari 2023.

Trots detta beviljades han arbetstillstånd av Bidens immigrationsmyndigheter i mars samma år.

Detta får Stephen Miller, en högt uppsatt företrädare för Trumpadministrationen, att reagera och kräva ett stopp på "den suicidala invandringen"

A terror attack was committed in Boulder, Colorado by an illegal alien. He was granted a tourist visa by the Biden Administration and then he illegally overstayed that visa. In response, the Biden Administration gave him a work permit.



Suicidal migration must be fully reversed.

— Stephen Miller (@StephenM) June 2, 2025