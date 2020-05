Bostadspriserna spås rasa stort

"Världsekonomin tvärnitar på ett unikt sätt i coronapandemins spår. Rekordstora stimulanser från regeringar och centralbanker får effekt främst på lite längre sikt och arbetslösheten stiger under hösten till nivåer vi inte sett sedan 1930-talet."

Så sammanfattar SEB det ekonomiska läget i ett pressmeddelande.

Enligt bankens prognos kommer det svenska BNP-fallet hamna på 6,5 procent under 2020, vilket blir det största tappet i modern tid.

Raset i sysselsättning blir inte lika dramatiskt som under 1990-talskrisen men arbetslösheten tros ändå nå rekordhöga 14 procent under hösten. En förklaring är enligt SEB att uppgången under 1990-talet startade från en rekordlåg arbetslöshetsnivå nära 1 procent men också att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna då var mer omfattande.

Trots att de flesta svenska industrisektorer har kunnat hålla igång produktionen har efterfrågan både inom och utanför landet fått sig en rejäl törn och exporten väntas falla med 15 procent i år.

När det gäller bopriserna väntas de gå ner med 15 procent och därmed hamna 7-8 procent under bottennivån från slutet av 2017. Bostadsinvesteringarna tros också falla med ungefär 15 procent till mitten av nästa år för att därefter stabiliseras.

Privat konsumtion går enligt prognosen ner kraftigt i år, med 5 procent, drivet av nedstängningarna, och hämmas på lite längre sikt av lägre inkomster och ökat försiktighetssparande.