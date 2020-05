Dubbelt så många vita som svarta dödas av polisen i USA varje år

Förra veckan, tidigt på morgonen måndagen den 18 maj, stoppas en bil i samband med en trafikkontroll på Crestview Drive på landsygden utanför det lilla samhället Sale Creek i Tennessee. Bakom ratten på den stoppade bilen sitter Tyler Hayes, en 29-årig vit man. I samband med trafikkontrollen uppstår, enligt den ingripande polisen, någon form av konfrontation mellan honom och Tyler Hayes. Polisen skjuter verkanseld och Tyler dödas. Polisen saknar kroppskamera, så dödsskjutningen dokumenteras inte på film, och Tyler konstateras efter händelsen vara obeväpnad.

Den inblandade polisen tas ur tjänst medan incidenten utreds. Men utöver det resulterar inte dödsskjutningen i särskilt mycket mer än ett kortfattat pressmeddelande på Hamilton county sheriff's office hemsida, en notis på den lokala tv-stationens webbplats samt ytterligare en siffra i statistiken som plikttroget sammanställs av medier som The Washington Post och laddas upp till sajten Github.

På den lokala polismyndighetens Facebooksida är stödet för polisen överväldigande. "Tack gud att våra blåklädda pojkar inte skadades", står att läsa i en kommentar med anledning av dödsskjutningen. Endast ett par personer går mot strömmen och är kritiska. "Ty var inte någon våldsam kille. Det här är en tragedi!" skriver en ung kvinna.

Varje år dödas mer än tusen personer av polisen i USA. Ingen vet exakt hur många eftersom statistiken är ofullständig, trots att kongressen 1994 beslutade om att börja föra statistik över dem som dödas av poliser. Istället är det olika medieaktörer, som The Washington Post och The Guardian, som på eget initiativ samlar in och sammanställer statistik.

Enligt Washington Posts summering dödades 1004 personer av polisen under 2019. 370 av dem var vita, 235 svarta och 158 latinamerikaner. Sett över de senaste tre åren har 1226 vita, 667 svarta och 485 latinamerikaner dödats av polis. Mer än 300 av dem var obeväpnade och närmare hundra under arton år. Även om de flesta som omkommer är vita, så är svarta dödsoffer kraftigt överrepresenterade i statistiken räknat på sin andel av befolkningen.

Vid några tillfällen är riktigt unga barn offer, som när sexårige Kameron Prescott 2017 sköts ihjäl av polis när han lekte i sitt rum. Kameron och hans familj hamnade av en slump mitt i en polisjakt efter en efterlyst kvinna som överhuvudtaget inte hade något med dem att göra.

I genomsnitt dödas mellan två och tre personer varje dag av polisen i USA. Men det är främst när svarta dödas av polis, under medialt uppmärksammade omständigheter, som det leder till våldsamma protester och oroligheter. Som nu senast i Minneapolis till följd av att 46-årige George Floyd dödats vid ett hårdhänt polisingripande. På liknande sätt skakades St. Louis i Missouri av upplopp och oroligheter vid flera tillfällen under 2014 i samband med att svarta medborgare dödats av poliser. Den mest kända händelsen det året var när 18-årige Michael Brown sköts ihjäl av en polisman efter att han rånat en kvartersbutik.