Spanjorer och araber i raskrig: "Leve Franco, era förbannade morer"

Misshandeln av pensionären har väckt stor vrede bland lokalbefolkningen, och på fredagen samlades tusentals invånare för att protestera – en protest som snabbt urartade i våldsamma sammandrabbningar mellan spanjorer och nordafrikanska ungdomsgäng.

Enligt bland andra den spanska tidningen Marca attackerades pensionären Domingo tidigt på onsdagsmorgonen av en yngre marockan helt utan förvarning.

– Jag gick vid 5:50-tiden i närheten av kyrkogården och busstationen när jag såg tre personer, möjligen marockaner. En pratade i telefon, en gjorde ingenting och en tredje kom fram och började slå mig i ansiktet utan någon som helst anledning, säger han till tidningen La Verdad.

Misshandeln väckte omedelbart starka känslor i staden. På fredagseftermiddagen samlades omkring 2.000 personer för att kräva hårdare tag mot den ökande otryggheten och mot den förda asylpolitiken, enligt Marca. Senare under kvällen eskalerade situationen.

Tidningen El Espanol rapporterar att marockanska invånare anslöt sig till demonstrationen och bar plakat med texter som ”Samexistens ja, kriminalitet nej” och ”Nej till våldsdåd”. Vissa demonstranter ska ha applåderat dem, men andra började ropa förolämpningar som ”Leve Spanien, leve Franco, era förbannade morer!” och ”Leve Franco, stick härifrån!”. Därefter utbröt slagsmål mellan grupperna.

🚨BREAKING: Hordes of North Africans armed with machetes, knives, sticks, and stones roam the streets of Torre Pacheco hunting Spaniards.



