Tucker Carlsons ordkrig om Epstein – med Israels förre premiärminister

Det var under ett tal i fredags inför det Trump-vänliga ungdomsförbundet Turning Point USA som Tucker Carlson tog upp fallet Epstein och starkt antydde att den pedofila finansmannen drev en utpressningsverksamhet för Israels räkning.

– Arbetade du åt Mossad? Drev du en utpressningsoperation åt en utländsk regering? För övrigt tror varenda människa i Washington DC det, sade Carlson i talet.

Tucker Carlson just went on a 10 minute rant and said that Epstein worked on behalf of the Israeli government on stage at SAS 2025.



Do you think Jeffery Epstein worked for the Israeli government/Mossad? pic.twitter.com/VkhutShD2n

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) July 12, 2025