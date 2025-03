EU:s tredje världskriget-reklam hånas – "ett rövhål"

När kommissionen lanserade logotypen påpekade många att den hade likheter med en bild från webbplatsen "Goatse", som var en så kallad chocksajt som spreds i anstötligt syfte i slutet av 1900-talet.

Den som gick in på sajten möttes av en närbild på ett rövhål, eller snarare på en man som drog isär sina skinkor framför fotografen.

På nätet har många noterat den uppenbara likheten mellan "Goatse" och EU-kommissionens nya logotyp, och flera användare frågar sig om kommissionen inte har blivit trollad av sina egna medarbetare. I logotypen är det nämligen de tolv EU-stjärnorna som bildar "rövhålet".

"Hur ska vi kunna anförtro er att starta krig när ni inte ens fattar att ni har blivit trollade av er egen grafiker?", skriver en användare.

You guys clearly didn't pay your logo designer enough, and he decided to let you know that in the funniest way possible. — Sacred Cow Shipyards (@SCShipyards) March 6, 2025

How can we trust you guys with a war when you don’t even realise you’re being trolled by your own graphic designer? — 🙏🌧🌍 (@godblesstoto) March 6, 2025

Good job fellas pic.twitter.com/5WMvEwWolT — Enguerrand VII de Coucy (@ingelramdecoucy) March 6, 2025