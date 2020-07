Experter varnar USA: "Gör inte som Sverige"

"Håll ut och gör inte som Sverige", skriver experterna, som riktar hård kritik mot hur den svenska regeringen har hanterat coronautbrottet.

De konstaterar att Folkhälsomyndighetens motiv har varit ett "mysterium" – men att det den slappa strategin verkar ha gått ut på att skapa "flockimmunitet". Detta har dock misslyckats, vilket myndighetens egna testresultat visar.

"Andelen svenskar som bär på antikroppar beräknas vara under 10 procent, vilket alltså inte ens är i närheten av flockimmunitet. Och ändå är den svenska dödssiffran oroväckande. Sverige har ett högre dödstal än USA: 556 dödsfall per miljon invånare, jämfört med 425, per den 20 juli", skriver forskarna och fortsätter:

"Dessutom har Sverige fyra och en halv gånger fler döda än de övriga fyra nordiska länderna tillsammans – mer än sju gånger fler per miljon invånare."

De 25 experterna konstaterar att Sveriges coronastrategi har lett till "död, sorg och lidande". Dessutom finns det "inga tecken på att Sveriges ekonomi har klarat sig bättre än många andra länders ekonomier".

"För närvarande har vi statuerat ett exempel för resten av världen på hur man inte ska hantera en dödlig infektionssjukdom", skriver forskarna i USA Today.