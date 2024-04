Fler bilar än någonsin försvinner spårlöst

Den årliga genomgången av bilbrottsligheten i Sverige visar att det fortsatt är främst internationella, organiserade brottsnätverk som begår brotten.

Merparten av allt stöldgods lämnar Sverige och transporteras främst österut, där den största efterfrågan finns. Uppskattningsvis 90 procent av stöldgodset förs utomlands.

– Sverige är bland de värst drabbade länderna i Europa vad gäller bilbrott. Det är för lätt för tjuvarna att hitta specifika bilar genom Sveriges öppna register och för lätt att föra ut stöldgodset. Det krävs lagändringar och skärpning av gränskontrollen för att Sverige ska få ordning på denna bilbrottslighet, säger Ann Hassel Tano, utredningschef på If, i ett pressutskick.

Generellt sett har bilbrottsligheten gått ned i Sverige de senaste 10 åren. Under 2023 anmäldes 54.393 brott, vilket är en minskning med sju procent från föregående år, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Brottslingarna jobbar mer systematiskt och mer målinriktat. Även om antalet brott går ned så minskar inte kostnaden för brotten som vi försäkringsbolag och våra kunder får betala. De här gängen är organiserade och vet vad de är ute efter, säger Ann Hassel Tano.

Skadekostnaderna bilbrotten medför samhället är fortsatt höga – 687 miljoner kronor år 2023. Det är en minskning med tre procent från år 2022. Skadekostnaderna för all fordonsbrottslighet landade 2023 på över 1,1 miljarder kronor – en ökning med åtta procent från föregående år, enligt ny statistik från branschorganisationen Svensk försäkring.

Fler bilar än någonsin tidigare efterlystes 2023 utan att återfinnas. Det gäller både i absoluta tal och som andel av de som efterlyses. Samtidigt konstateras en förbättring i och med att katalysatorstölderna minskar kraftigt, sannolikt till följd av prisfall på metaller. Även reservdelsstölderna minskar, med 7 procent från 2022.

Bilbrottsligheten i Sverige sticker ut ur ett internationellt perspektiv. Enligt EU:s statistikkontor Eurostat hade Sverige år 2021, det senaste året för vilket det finns jämförande siffror, näst flest stölder av hela eller delar av motordrivna fordon per capita i Europa, med 179 stölder per 100.000 invånare. Endast Italien var värre drabbat 2021 med 186 stölder per 100.000 invånare. År 2020 var Sverige värst drabbat i hela Europa, enligt Eurostat, med 207 stölder per 100 000 invånare. Eurostats siffror bygger på uppgifter från de europeiska ländernas polismyndigheter.