Försvaret fasar ut klassiskt granatgevär

Granatgevär m/48 är en av Försvarsmaktens verkliga trotjänare och har på senare år också fått stort genomslag utomlands.

Brittiska och amerikanska specialförband började använda modernare versioner av vapnet under 2010-talet och på senare år har det köpts in och används i dag på bredare front.

Häromdagen uppgav den ukrainska försvarsmakten att ett Carl Gustaf hade skjutit sönder en rysk stridsvagn utanför Charkiv i Ukraina:

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022