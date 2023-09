"Hejdå Hassan" – SD raderar inlägg om utvisningar till Irak

Ekot rapporterade idag att 26 irakiska medborgare under morgonen tvångsutvisats från Sverige.

De sattes på ett specialchartrat plan och satte kurs mot Bagdad.

Fallet är anmärkningsvärt eftersom Irak tidigare har vägrat att ta emot egna medborgare som inte frivilligt velat lämna Sverige.

Men detta har nu alltså förändrats.

Advokaten Majeed Alnashi företräder flera av de utvisade. Han tror att ett hemligt avtal har slutits med Irak.

– Gissningsvis så har man slutit en överenskommelse som fortfarande är hemlig, säger han till Svenska Dagbladet.

Sverigedemokraterna firade nyheten genom ett inlägg på X, där man visade en bild på ett flygplan och budskapet "Hejdå Hassan".

"Sverigedemokraterna och regeringen visar handlingskraft. Vi upprätthåller den reglerade invandringen, det som var helt omöjligt för vänsterregeringen är nu möjligt. Skillnaden kunde inte bli tydligare. Sverigedemokraterna gör skillnad på riktigt och paradigmskiftet rullar vidare", skrev partiet.

Inlägget fick kritik och har nu raderats.

Enligt SD:s presschef är anledningen till att inlägget togs ned att partiet inte har tid att moderera kommentarsfältet efter arbetstid:

"Det inlägget lades ut sent under arbetsdagen, då folk gör sig redo för att åka hem. Ett inlägg av det här slaget skulle sannolikt kräva en del moderering i kommentarsfälten, vilket bäst görs under arbetstid. Därför plockades det ned", skriver SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman i en kommentar till SVT.