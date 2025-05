Telegram-grundaren: Jag beordrades tysta konservativa inför valet i Rumänien

"Vi blockerade inte demonstranter i Ryssland, Belarus eller Iran. Vi kommer inte börja göra det i Europa", skriver Durov på plattformen X.

Han påstår att begäran framfördes personligen av DGSE-chefen Nicolas Lerner under ett möte på lyxhotellet Hôtel de Crillon i Paris i våras.

This spring at the Salon des Batailles in the Hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, head of French intelligence, asked me to ban conservative voices in Romania ahead of elections. I refused. We didn’t block protesters in Russia, Belarus, or Iran. We won’t start doing it in Europe.

— Pavel Durov (@durov) May 18, 2025