Hemligt hur AP-fonderna kunde bränna din pension på Northvolt

Alla varningsklockor för korruption i miljardklassen började ringa under gårdagen när det stod klart att AP-fondernas investering i Northvolt på 6 miljarder kronor nu är bokfört till ett värde på noll kronor.

Samtidigt stod det klart att ledningen för samtliga AP-fonder gått under jorden, enligt SVT.

"Man ska inte lägga alla aktier i samma korg. Sådana råd står på Unga aktiesparares hemsida, och ges av alla investeringsrådgivare. Men AP-fondernas samägda riskkapitalbolag '4 to 1 investment' som bildades 2021 gjorde motsatsen. 2021 satsade man 4 miljarder – bara på Northvolt", skriver SVT.

Det lilla brevlådebolaget saknade egen verksamhet och ska bara ha haft till uppgift att dölja investeringen i Northvolt från offentlig insyn. För ändamålet bildades ytterligare ett bolag – ett kommanditbolag som blev dotterbolag till aktiebolaget – som i sin tur överförde 3,3 miljarder kronor ur pensionsfonderna till Northvolt i ett första steg 2021.

Året därpå tillsköts ytterligare kapital och totalt investerades 6 miljarder kronor som nu gått upp i rök.

Ledarsidorna har begärt ut styrelseprotokoll och e-postkorrespondens som ligger till grund för investeringen, men AP-fonderna hävdar att några skriftliga beslut inte finns och att e-posten har gallrats.

Trots detta visar fyra återskapade e-postmeddelanden att chefsjurister och investeringsansvariga vid AP-fonderna har arbetat med ägardirektiv och registreringsdokument. Enligt Ledarsidorna motsäger detta AP-fondernas uppgifter om att investeringen endast var ett "ordinärt förvaltningsbeslut".

Vidare uppger AP-fonderna att e-postkorrespondens har "gallrats" trots att det enligt reglerna får ske endast om ärendet är avslutat – vilket investeringen i Northvolt fortfarande inte är. Detta väcker ytterligare frågor om transparensen kring investeringen.

SVT rapporterade under gårdagen om fallet och har i flera månader försökt intervjua vd:arna för AP-fonderna samt Jenny Askfelt Ruud, arbetande styrelseordförande i "4 to 1 Investment". Samtliga har dock gått under jorden.

Hemlighetsmakeriet har dragit igång spekulationer om att korruption kan vara inblandat i beslutet att överföra sex miljarder pensionskronor till bolaget. Även det faktum att AP-fondernas styrelser utsattes för hot från gröna politiker kan ha legat bakom oegentligheterna, tror andra.

Enligt reglerna får inte AP-fonderna användas för att investera i politiska projekt och regeringen får inte lägga sig i myndigheternas beslut. Ändå valde dåvarande finansmarknadsministern Per Bolund (MP) att utöva ministerstyre när han i tidningen ETC krävde att fonderna skulle börja investera i hans gröna projekt.

"Om de (AP-fonderna) inte förstår regeringens signaler kan vi behöva rekrytera nya styrelser, som har bättre förståelse för vad vi förväntar oss. Det är en väldigt konkret möjlighet som vi har. Jag förväntar mig att det ska ske stora förändringar", sade han.

Ministerstyre är inte tillåtet i Sverige enligt 12 kap. 2 § regeringsformen, men Bolunds agerande har hittills inte uppmärksammats av konstitutionsutskottet, som ändå inte kan göra någonting för att se till att regeln följs.