Holländare tar lagen i egna händer: Genomför privata gränskontroller

De omkring tolv männen, utrustade med reflexvästar och ficklampor, stoppade bilar längs väg N366 mellan Ter Apel och tyska Rütenbrock – en viktig infartsled för invandrare.

Enligt deltagarna genomfördes aktionen eftersom myndigheterna misslyckats med att säkra gränsen.

En av bilarna som stoppades visade sig emellertid tillhöra den tyska polisen, som snabbt ingrep och beordrade gruppen att lämna tysk mark. Men aktivisterna flyttade då bara sin postering till en parkeringsplats på den nederländska sidan och fortsatte kontrollverksamheten därifrån.

Dutch vigilantes fed up with illegal immigration set up their own border controls with Germany this weekend, between Ter Apel and Rütenbrock.



Geert Wilders, the PVV leader who just collapsed the Dutch government over asylum red lines, called it a "fantastic initiative."

