Hunter Bidens rasande attack mot vita män: "Fuck you!"

– Så folk är verkligen upprörda över illegal invandring? Fuck you. Hur tror du att ditt hotellrum blir städat? Hur tror du att du får mat på ditt jävla bord? dundrar Hunter Biden i intervjun med Youtube-profilen Andrew Callaghan.

Den unika intervjun, som publicerades på måndagen, innehåller ett stort antal grova svordomar och förolämpningar från den skandalomsusade 55-årige politikersonen.

NEW - Hunter Biden crashes out over whites and migrants: "White men in America are 45 more times likely to commit a fucking violent crime than an immigrant... I say fuck you!" pic.twitter.com/vBEe6cktBG

— Disclose.tv (@disclosetv) July 21, 2025