Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

IShowSpeed, som egentligen heter Darren Watkins Jr, har 26 miljoner prenumeranter på Youtube och är särskilt populär bland personer från tredje världen.

Det blev tydligt när den 19-årige profilen besökte Norge och livesände där.

Han började sända i en souvenirbutik, men redan då kom så många invandrare att han inte ens kunde ta sig ut därifrån.

På videon ses Youtube-profilen förgäves skrika åt dem att backa. Han fördes till en bakdörr i glas, men även den blockerades av folkmassan, som sparkade sönder glaset.

IShowSpeed lyckades också stuka foten, och när han skulle bäras till sin bil blev han fysiskt attackerad av fansen, som bland annat slet i hans hår.

– Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet. Jag lovar, säger 19-åringen i sändningen.

Inför Norgebesöket var IShowSpeed även i Sverige och filmade. Även där dök det upp stora svärmar av invandrare som försökte ta selfies ihop med idolen och det blev stundtals tumultartat, vilket Aftonbladet rapporterat om.

NEVER COMING TO FUCKING NORWAY AGAIN

— Speed (@ishowspeedsui) July 3, 2024