Indien hånar Justin Trudeau

De högljudda demonstrationerna med lastbilskonvojer har pågått i två veckor i Kanada – och sätter hård press på myndigheterna och regeringen.

Häromdagen utlyste borgmästaren i Ottawa nödläge och man har också förbjudit lastbilarna att tuta. I kanadensisk media sprider man samtidigt påståenden om att det skulle vara Vladimir Putin som ligger bakom de kanadensiska demonstrationerna mot vaccinrestriktioner.

Premiärminister Justin Trudeau beskriver i sin tur demonstranterna som ett hot mot demokratin:

"Individuals are trying to blockade our economy, our democracy and our fellow citizens' daily lives. It has to stop," said PM Justin Trudeau on the anti-COVID-19 measures protests. "The people of Ottawa - indeed people across the country - deserve to have their safety respected." pic.twitter.com/hPG8tOzAQT

