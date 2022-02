Diktator-attacken mot Trudeau

Tidigare i veckan meddelade Justin Trudeau att Kanada för första gången någonsin inför ett nationellt undantagstillstånd. Detta i syfte att stoppa den så kallade lastbilskonvojens demonstrationer mot vaccinkrav.

Åtgärden ger regeringen vittgående befogenheter att åsidosätta medborgerliga rättigheter. Bland uppdrar regeringen åt bankerna att spärra bankkonton för personer som deltar i protesterna. Demonstranternas försäkringar ska kunna dras in och deras fordon bogseras bort.

Samtidigt uppmärksammas det i kanadensisk media att Justin Trudeau år 2013 hyllade den kinesiska diktaturen.

– Jag har faktiskt en viss beundran för Kina eftersom deras grundläggande diktatur tillåter dem att faktiskt vända upp och ned på sin ekonomi och säga att vi måste bli gröna, vi måste börja investera i solenergi. Det finns en flexibilitet som jag vet att [den dåvarande premiärministern] Stephen Harper måste drömma om: att ha en diktatur där man kan göra vad man vill. Det tycker jag är ganska intressant, sade Justin Trudeau i ett tal till kvinnliga donatorer i Toronto år 2013.

I parlamentet valde Candice Bergen att ta upp citatet apropå åtgärderna mot demonstranterna i Ottawa.

– Jag förstår att premiärministern beundrar grundläggande diktaturer, men låt oss påminna premiärministern om att det här är Kanada, det här är ingen diktatur, sade hon.

När Justin Trudeau skulle svara på angreppet blev han häcklad, och talmannen fick ingripa och vädja till ledamöterna att vara tysta.

Candice Bergen to Trudeau: "I understand the prime minister admires basic dictatorships, but let's remind the prime minister that this is Canada, this is not a dictatorship." pic.twitter.com/0NBLLbSn9h

— The Post Millennial (@TPostMillennial) February 16, 2022