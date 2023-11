Invandringskritiska kravaller i Dublin: "Ut med dem"

Våldsamma protester utbröt på gatorna i Irlands huvudstad Dublin efter att fem personer skadats i en knivattack vid en skola.

Knivattacken ledde till att en femårig flicka och en kvinna i 30-årsåldern skadades allvarligt. Ytterligare två offer – en sexårig flicka och en femårig pojke – knivhöggs.

Händelsen inträffade runt 13.40 lokal tid på Parnell Square East, nära livliga O'Connell Street.

Enligt medierapporter är den misstänkte från Algeriet, men han ska ha fått irländskt medborgarskap.

Under torsdagskvällen uppstod kravaller på flera håll i den irländska huvudstaden. Trafiken med spårvagnar och bussar fick stoppas när upprörda irländare drabbade samman med polisen.

"Högerextrema huliganer"

Polisbilar och andra fordon har satts i brand.

Polischefen Drew Harris skyller oroligheterna på en "galen huliganfraktion driven av extremhögerideologi". Justitieminister Helen McEntee vädjar om lugn och säger att ett "skurkaktigt och manipulativt element" utnyttjat invandrarattacken för att "skapa förödelse".

I filmer från kravallerna syns och hörs budskap som "ut med dem".

