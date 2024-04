Israel förbjuder Al Jazeera

Det israeliska parlamentet, Knesset, röstade på måndagen med stor majoritet igenom en lag som ger regeringen möjlighet att stänga ner utländska nyhetskanaler som kan utgöra en "reell risk för landets säkerhet".

Benjamin Netanyahu uppger att lagen omedelbart ska tillämpas mot Al Jazeera, som han beskriver som en "terrorkanal".

Al Jazeera har – till skillnad från andra större medier – under kriget haft en omfattande rapportering inifrån Gaza och många medarbetare på plats, varav flera dödats i israeliska attacker.

Det arabiska tv-bolaget skriver i ett uttalande att man kommer att utnyttja de juridiska möjligheter som finns för att bekämpa förbudet.

Vita husets talesperson Karine Jean-Pierre kallar uppgifterna om att Al Jazeera kan stängas ner för "bekymrande".

Även i EU-länder, som själva har förbjudit RT och andra ryska medier, kommer kritiska kommentarer.

Exempelvis är Sveriges tidigare statsminister Carl Bildt (M) bekymrad och skriver på X att det nedstängning av utländska medier är något som "auktoritära regimer" ägnar sig åt:

“The law, which passed by 70 votes to 10, allows the government to shut down foreign channels and gives senior ministers the power to close the offices of foreign broadcasters in Israel.” That’s what authoritarian regimes often do… https://t.co/smqiG9pclW

— Carl Bildt (@carlbildt) April 1, 2024