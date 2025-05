Wests nya musikvideo: "Nigger Heil Hitler"

Låten, med titeln “Heil Hitler”, har publicerats på den sociala medieplattformen X med en tillhörande musikvideo.

Videon visar en grupp barbröstade afrikanska män i djurhudar som samstämmigt uttrycker beundran för Hitler.

I låten uppger West – som på senare år väckt stor uppståndelse med sina antisemitiska uttalanden – att han “blev nazist” efter att hans barn togs ifrån honom och hans bankkonton frystes. Detta är saker han tidigare anklagat judarna för.

– Jag hade så mycket ilska i mig, sjunger han.

I texten upprepas frasen "Nigger, heil Hitler" hela 15 gånger. Låten avslutas med en samplad sekvens från ett av Hitlers tal från 1935, där han lovar att stå upp för dem som röstar på honom.

I just got a copy of Ye’s new song Heil Hitler



What are your thoughts? pic.twitter.com/PVlkMwJj1e

— Jake Shields (@jakeshieldsajj) May 8, 2025