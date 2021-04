Judiska kravet på Fox News: Sparka Tucker Carlson

ADL, som motsvarar vänsterextrema Expo i Sverige, har ett mycket stort inflytande över både myndigheter och medier i USA och är vana att få sin vilja igenom.

Nu kräver organisationens ledare att Fox News ska sparka sin tittarmagnet Tucker Carlson, vars nyhetsprogram är ett av de mest sedda i USA.

Detta efter att vänsteraktivister på Twitter anklagat Carlson för att försvara idén om att det pågår ett befolkningsutbyte genom invandring.

Under ett program på fredagskvällen fällde Tucker Carlson följande kommentar:

– Jag vet att vänstern och de små grindvakterna på Twitter blir bokstavligt talat hysteriska om man använder sig av ordet "utbyte". Om man antyder att det demokratiska partiet försöker byta ut de nuvarande väljarna mot nya, mer lydiga väljare från tredje världen. Men de blir hysteriska eftersom detta faktiskt är vad som pågår. Låt oss bara konstatera det: det är sant.

.@TuckerCarlson: “replacement theory” is a white supremacist tenet that the white race is in danger by a rising tide of non-whites.



It is antisemitic, racist and toxic. It has informed the ideology of mass shooters in El Paso, Christchurch and Pittsburgh.



Tucker must go. https://t.co/FSvgNfR1KO

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) April 9, 2021