Klimatministern tog flyget till WEF

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har blivit inbjuden till att delta vid World Economic Forum i Davos i Schweiz den 18–19 januari.

Hon ska enligt regeringen bland annat delta som "hedersgäst" på klimatträffen ”Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL): Charting the Course to COP28” under torsdagen.

"På agendan står även deltagande i möten och seminarier om miljö- och klimatfrågor samt grön omställning tillsammans med politiker, näringslivsföreträdare och forskare", skriver regeringen på sin hemsida.

Fria Tider kontaktade först den 26-åriga klimatministerns pressekreterare Niki Westerberg via mejl för att fråga vilken typ av transportmedel som Romina Pourmokhtari använde sig av för att resa till WEF. Hon valde dock att inte svara på frågan.

När vi senare ringde upp svarade en märkbart nervös Niki Westerberg att Pourmokhtari reste till Davos med flyg under tisdagen.

Sedan ville pressekreteraren inte prata mer om saken.

– Du har fått svar på din fråga, eller hur? sade hon och ville lägga på luren.

Men det finns ju uppenbarligen en principiell fråga här också. Hon är ju klimatminister och ska resa dit för att prata om klimatet och den "gröna omställningen". Fanns det inget mer lämpligt färdmedel?

– Nej, svarar Niki Westerberg bestämt.

Ok, skulle du inte kunna utveckla det svaret?

– Nej... Nej, svarar Westerberg och avslutar sedan bryskt samtalet.