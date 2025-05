Kyrka vägrar hjälpa vita flyktingar

Flyktingarna anlände på måndagen som en del av president Trumps löfte att hjälpa vita sydafrikaner, som han menar utsätts för systematiska mord och får sina egendomar tvångsomhändertagna av den svarta regimen.

Men Episkopalkyrkan – känd för sitt engagemang i woke-frågor – säger blankt nej till att hjälpa sydafrikanerna, rapporterar Yahoo News.

Inte nog med det. Man avbryter dessutom helt sitt samarbete med den federala regeringen i frågor som rör flyktingmottagande.

I ett uttalande förklarar kyrkans ledare, presiderande biskop Sean Rowe, sitt resonemang:

– Med tanke på vår kyrkas orubbliga engagemang för rasrättvisa och försoning, och våra historiska band till den anglikanska kyrkan i södra Afrika, kan vi inte ta detta steg. Därför har vi beslutat att, innan det federala budgetåret är slut, avsluta våra flyktingavtal med den amerikanska regeringen.

President Trump, som på sin första dag i ämbetet stoppade nästan alla andra flyktinggrupper, kommenterar situationen på följande vis:

– Det pågår ett folkmord. Bönder blir mördade. De råkar vara vita.

REPORTER: Why are you creating an expedited path into the country for Afrikaners but not others?



TRUMP: Because they're being killed. And we don't want to see people be killed ... it's a genocide that's taking place. Farmers are being killed. They happen to be white. pic.twitter.com/8LV3VmZ296 — Aaron Rupar (@atrupar) May 12, 2025

Something about the South African refugees admitted into the USA by Trump tells me they aren’t going to commit crimes and trash our communities.



Can’t quite put my finger on it.



pic.twitter.com/yEaUadgzne — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 12, 2025