Vi är inga rasister: Dottern till pensionären som kördes ihjäl av jublande afrikaner

Fria Tider har tidigare rapporterat om händelsen i Las Vegas som väckt stor ilska i USA och fått mycket stor spridning på sociala medier.

Den pensionerade polischefen Andreas Probst, 64, blev den 14 augusti ihjälkörd när han cyklade på gatan.

Nyligen släpptes en video från händelsen som visar hur förövarna – en 17-årig afrikan och hans medpassagerare – filmar och jublar när de medvetet kör över mannen. Av allt att döma för skojs skull.

Varning för starka bilder:

Efter uppståndelsen har Andreas Probst dotter Taylor hållit ett anförande inför media. I sitt tal uppger dottern att familjen anser att dådet är ett resultat av "upplösta familjevärderingar och sociala mediers starka effekt på våra ungdomar".

Att händelsen skulle ha något med ras att göra avfärdar hon kategoriskt.

– Vi ber er att inte politisera eller utnyttja Andys mord för att ge bränsle åt politiska agendor eller skapa kulturkrig, säger Taylor.

Utspelet upprör. Den amerikanska högerprofilen Lauren Witzke anklagar exempelvis dottern för att spotta på sin fars grav.

"Hennes pappa mördades kallblodigt av en 'tonåring' på en nöjesfärd, och det enda hon kan tänka på är att inte framstå som 'rasist'. Ännu en förnedringsritual inte bara för denna man utan för alla vita människor", skriver Witzke på X och fortsätter:

"Jag bryr mig inte om vad hon tycker, om han hade varit svart skulle de göra upplopp och bränna ner städer just nu."

