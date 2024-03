Män i skåpbil försöker kidnappa barn

– Om man sett en svart skåpbil köra sakta i Ystad vill vi att man hör av sig, säger polisen Patric Nihlén till Ystad Allehanda.

I det första fallet, som inträffade i Höganäs i fredags strax efter klockan 13, försökte en man locka med sig en pojke in i en skåpbil efter skolan. Han ska ha sprungit efter pojken och försökt dra in honom i fordonet, där en annan man också satt. Pojken lyckades dock ta sig fri och fly.

Under måndagseftermiddagen skedde det andra fallet, denna gång i Ystad. Då var en flicka på väg hem från skolan när en svart skåpbil stannade intill henne och en man försökte locka med sig henne genom att erbjuda henne godis. Flickan blev dock rädd och sprang därifrån. Polisen uppmanar nu allmänheten att komma med tips om man har sett något misstänkt, särskilt i områdena kring Hedeskoga och Källesjö i Ystad.

Polisen uppges ha ett bra signalement på en misstänkt gärningsman, men vill inte gå ut med det. Istället vill man få in fler vittnesuppgifter via telefonnumret 114 14 eller via polisens hemsida.