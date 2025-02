München slår tillbaka: Inte Vance som fick globalisten att gråta

Efter säkerhetskonferensen i München, MSC, har elitkretsar i Europa försökt nyansera bilden av det absurda som utspelade sig under den avslutande presskonferensen på söndagskvällen.

MSC:s avgående ordförande Christoph Heusgen, började gråta och tvingades avbryta sitt tal när han pratade om den chockverkan som USA:s vicepresident JD Vance hade haft på honom.

Scenerna har väckt förfäran. Men i ett inlägg på sin officiella X-sida hävdar säkerhetskonferensen nu att Heusgens tårar inte var resultatet av politisk frustration – utan av stark sentimentalitet över att han skulle sluta som ordförande efter hela tre hela år på posten.

"Vår tidigare ordförande Christoph Heusgen fällde inte några tårar av 'frustration'. Det var hans avskedstal när han lämnade MSC efter årets konferens", skriver MSC på X och länkar till sin hemsida där man kan se avslutningsceremonin.

Inlägget har mötts av nästan enbart hånfulla kommentarer.

"Bra försök. Vi blir r**kn***ade av människor som den här snyftande narren", skriver en användare på X, medan andra beskriver hela episoden som ett bevis på Europas förfall.

En annan användare påpekar att det är ironiskt att Heusgen påstås gråta över sin avgång men att ingen tycks gråta över alla döda i Ukraina.

Our former Chair Christoph Heusgen did not shed a few tears out of "frustration". It was his farewell speech as he was leaving the MSC after this year's conference. He was saying goodbye to the team at this very moment. The video snippet here is edited together. You can see the… https://t.co/J5dbLtLuOr

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 17, 2025