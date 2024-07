Ny hiv-medicin ger "100-procentigt skydd"

Studien, som involverade cirka 5.000 unga kvinnor i Sydafrika och Uganda, har publicerats i den ansedda tidskriften The New England Journal of Medicine.

Den svenska statsepidemiologen Magnus Gisslén anser att resultaten är lovande.

– Resultatet är väldigt viktigt för möjligheten att i ett bredare perspektiv förebygga hiv i utvecklingsländer. Behandlingen såg också ut att sakna nämnvärda biverkningar, säger Gisslén till TT.

Trots den framgångarna med den nya behandlingen finns det fortfarande utmaningar att övervinna. Det största problemet är sannolikt kostnaden – ett års behandling kostar uppemot en halv miljon kronor.