Oljepriserna börjar ta fart

Publicerad 28 april 2026 kl 17.26

Ekonomi. Efter veckor av marknadsmanipulation från Vita huset börjar oljepriserna åter komma igång. Under tisdagen gick priset på Brentolja över 110 dollar per fat. Samtidigt växer oron för inflation och högre räntor.

Kriget mot Iran inleddes för två månader sedan – och det finns fortfarande inga tecken på att Hormuzsundet är på väg att öppnas.

Trots att så lång tid har gått har oljepriserna ännu inte riktigt dragit iväg från nivåerna i början av kriget.

Detta beror bland annat på falska dagliga utspel från Donald Trump i flera veckors tid om att iranierna vill förhandla och ge upp – utspel som många oljehandlare verkar ha tagit på allvar.

Men på tisdagen steg Brentoljan till över 112 dollar per fat, den högsta nivån på tre veckor. Uppgången kopplas till att det fortfarande inte pågår några förhandlingarna mellan Washington och Teheran och att osäkerheten kring energiflöden genom Hormuzsundet består.

Oljepriset har svängt under krigets gång. I början av året låg Brent under 60 dollar, men steg till som mest 119 dollar när Iran vidtog motattacker mot energiinfrastruktur och nästan helt ströp trafiken i Hormuzsundet.

På marknaden ökar nu oron för att det stigande oljepriset ska driva upp inflationen och tvinga centralbanker att höja räntorna. Det har pressat obligationsmarknader i USA och Europa.

– Marknaderna har gripit efter varje tecken på fredssamtal, och frånvaron av sådana ökar rädslan för att de inte kommer att bli av, säger Deutsche Banks analyschef Jim Reid till Financial Times.

Samtidigt varnar bedömare för bredare effekter.

– Ju längre sundet är stängt, desto större negativ påverkan får det på den globala ekonomin, säger Mohit Kumar på Jefferies.

Senast Brent handlades över 110 dollar var den 7 april. Därefter föll priset kraftigt, efter att Trump tillkännagett en tillfällig vapenvila, och bottnade på drygt 86 dollar den 17 april.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 272860288

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 272860289

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Parlamentet: Tvinga alla EU-länder införa samtyckeslag

Nu kräver politikerna svensk-feministisk definition av "våldtäkt" i hela unionen. Evin Incir (S): "Vi har medvind."0 

Ekonominyheter

Elon Musks alternativbank närmar sig lansering

Erbjuder snart alternativ till bankjättarna och deras avstängningar.. Lockar med Visa-kort, hög sparränta och gratis överföringar.0 Plus

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

