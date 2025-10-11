© PXHERE
 

Kraftiga ras för bitcoin

Publicerad 11 oktober 2025 kl 11.01

Ekonomi. Samtidigt som ädelmetaller slår stadiga prisrekord fortsätter krypto att gå sin egen väg, med kraftiga prisfall i slutet av veckan, rapporterar Handelsbankens ekonomikanal EFN.

Bitcoin-priset väntas bli fortsatt skakigt de kommande dagarna, när flera storbanker planerar att lansera egna "stabila" digitalvalutor och den amerikanska plattformen Kalshi tar in miljardbelopp för att expandera sina spekulationsmarknader globalt.

Swan Bitcoin–chefen Cory Klippsten varnar för mer turbulens efter att kryptovalutan tillfälligt rasade till 102.000 dollar på fredagen, sedan USA:s president Donald Trump aviserat 100-procentiga tullar på kinesiska varor.

– Om det bredare risk ovilliga-läget håller i sig kan Bitcoin dras med ett tag innan det hittar stöd och börjar frigöra sig igen, säger Klippsten till Cointelegraph.

Han tillägger att investerare bör räkna med fortsatt oro.

Under det senaste dygnet har omkring 2,19 miljarder dollar i långa Bitcoin-positioner tvångsstängts, enligt CoinGlass, vilket bidragit till totalt 8 miljarder i försäljningar på kryptomarknaden.

Samtidigt tar traditionella finansaktörer ett allt större steg in på kryptons område. Bank of America, Goldman Sachs, Deutsche Bank och Citi utreder tillsammans möjligheten att skapa egna stabila digitala valutor kopplade till G7-ländernas valutor.

Syftet, enligt bankernas gemensamma uttalande, är att ”utforska om ett nytt branschgemensamt erbjudande kan ge digitala tillgångars fördelar och öka konkurrensen på marknaden, samtidigt som fullständig regelefterlevnad och bästa riskhantering säkerställs”.

Projektet saknar ännu tidplan och väntas möta konkurrens från redan etablerade aktörer som Tether.

