Riksbanken rör inte räntan

Publicerad 20 augusti 2025 kl 10.54

Ekonomi. Riksbanken behåller styrräntan på 2 procent. Beskedet var väntat men möts av starka reaktioner från vissa håll.

Riksbanken motiverar beslutet med att inflationen fortfarande ligger över målet på 2 procent, även om man räknar med att prisökningarna ska dämpas.

Samtidigt pekar man på att tidigare sänkningar och stigande reallöner ger goda förutsättningar för återhämtning.

Alla är dock inte övertygade.

– Man kanske måste ta i lite mer för att få igång ekonomin, säger Aftonbladets Andreas Cervenka i en tv-sändning. Han menar att det är särskilt unga som får betala priset:

– Unga drabbas alltid hårt i dåliga tider. Det är inte bara Riksbankens ansvar att ekonomin ska gå bra, även politikernas, men så som ekonomin har skötts så är det lite grann av ett svek mot de unga.

Andra ekonomer försvarar beslutet. Danske Banks chefsekonom Susanne Spector betonar att inflationsmålet inte får undermineras.

Sparplattformarna Nordnet och Avanza är mer kritiska. Frida Bratt säger att Riksbanken vill ”avvakta och få svart på vitt” innan man agerar, medan Felicia Schön menar att centralbanken stirrar sig blind på inflationen och att hushållen behöver "stimuleras nu".

Även Saco riktar udden mot politikerna snarare än Riksbanken. Chefsekonomen Håkan Regnér uppmanar regeringen att ta ansvar i budgetförhandlingarna.

