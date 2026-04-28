Parlamentet: Tvinga alla EU-länder införa samtyckeslag

Bakgrunden är att vissa medlemsländer fortfarande utgår från tvång eller våld i sina definitioner av våldtäkt, något som enligt politikerna i Bryssel inte kan accepteras.

Enligt den moderna feministiska definitionen är det i stället automatiskt våldtäkt om inte kvinnan hela tiden under samlagets gång uttryckligen meddelar att hon vill ha sex och förklarar vilka specifika akter hon går med på att genomföra innan de genomförs.

Lagen har kritiserats för att vara verklighetsfrånvänd och otydlig och inte stämma med hur människor normalt har sex.

Istället blir nästan alla normala samlag våldtäkt, och det är upp till kvinnan att i efterhand välja om hon vill anmäla eller inte. Något som lagrådet ansåg att stred mot grundlagen och Europakonventionen.

"Frågan huruvida det föreligger ett enligt lagstiftningen ’fritt’ deltagande kan inte med tillräcklig säkerhet besvaras förrän i efterhand", konstaterade lagrådet i sitt yttrande och fortsatte:

"Förslagen innebär alltså att det i de aktuella bestämmelserna införs ett helt nytt grundläggande brottsrekvisit med en obestämd innebörd. Det går inte att utifrån lagtexten förutse i vilka fall det finns förutsättningar för straffrättsligt ansvar".

Enligt rättspraxis för den svenska lagen, som infördes 2018 av samtliga riksdagspartier inklusive SD, gäller dessutom i praktiken omvänd bevisbörda, eftersom det inte krävs några bevis utan räcker med ett påstående från kvinnans sida för att en man ska dömas för våldtäkt.

EU-parlamentet kräver nu att medlemsländernas nationella lagstiftning ska anpassas till en modell där "frivilligt och informerat samtycke" är avgörande.

Förslaget antogs med bred majoritet – 447 röster för, 160 emot och 43 nedlagda. EU-kommissionen uppmanas därmed att lägga fram ett förslag till en EU-omfattande samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning.

Evin Incir, EU-parlamentariker för svenska Socialdemokraterna, är en av dem som driver frågan.

– Sedan 2023 har Frankrike, Finland, Luxemburg och Nederländerna infört lagar som bygger på samtycke. Vi har medvind: det är dags att införa en gemensam europeisk definition av våldtäkt baserad på avsaknaden av frivilligt och oåterkalleligt samtycke, säger hon.