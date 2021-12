Östermalmsbor bygger privata skyddsrum mot gängen

– Folk litar inte på polisen, säger konstruktören Jens Petersen till tidningen.

Enligt honom kan man alltid ta sig in i en lägenhet genom att forcera ytterdörren, men det är skillnad i hur lång tid det tar.

En vanlig originaldörr kan man ofta forcera bara genom att rycka upp den – utan verktyg.

En klass fyra-dörr, alltså en säkerhetsdörr, ska stå emot angrepp med batteridrivna elverktyg, sådant som borrmaskiner, vinkelslipar, kapmaskiner och så vidare, under minst tio minuter. Det är under den tiden som boende vill kunna evakuera till ett säkerhetsrum som är ännu svårare att ta sig in i.

Efterfrågan på rummen har stigit efter de uppmärksammade rånen i hemmen i stadsdelen, och efter den misslyckade kuppen mot en näringslivshöjdare där flera invandrare från ett kriminellt gäng greps iförda DHL-kläder under ett polistillslag den 19 november på Karlavägen mellan Humlegården och Karlaplan.

Tanken är att en drabbad familj ska kunna stanna i de särskilda säkerhetsrummen tills polisen kommer även om det tar tid. Gosedjur, mat och vatten ska finnas i varje säkerhetsrum, enligt råd från leverantören.