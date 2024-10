Pappan till mördade flickan konfronterar Olaf Scholz: "Du har inga barn, du skulle inte förstå"

Michael Kyrath, som förlorade sin dotter Ann-Marie i januari 2023, riktade skarp kritik mot Tysklands invandringspolitik och de dagliga våldsattacker den lett till.

– Vi har mellan 24 och 32 knivattacker varje dag i Tyskland. Många av dem är dödliga. Varje dag som vi fortsätter att diskutera detta dör människor, barn dör. Det finns föräldrar som står vid sina barns grav eller kista och smeker sitt barns hand för sista gången i sina liv, och denna hand är iskall. Du har inga barn, du kan inte föreställa dig det, sade Kyrath till Scholz.

Det är första gången som Tysklands förbundskansler låter sig konfronteras på detta sätt av en anhörig till ett offer för invandringspolitiken.

Ann-Marie och hennes pojkvän Danny blev brutalt knivmördade av en illegal invandrare från Palestina på ett tåg på väg mot Hamburg. Mördaren, som redan var dömd för grova brott och skulle ha deporterats, avtjänar nu ett livstidsstraff.

Under debatten ifrågasatte Kyrath varför sådana individer överhuvudtaget tillåts stanna i landet.

– Det handlar inte om att utvisa människor, det handlar om varför de ens släpps in i landet överhuvudtaget, sade han.

Michael Kyrath tog också upp att den tyska regeringen finansierar en webbplats, "Handbook Germany", som ger information till asylsökare om hur de kan undvika utvisning. Scholz påstår i debatten att stödet till webbplatsen har upphört, men NZZ rapporterar att detta inte stämmer utan att sajten fortfarande finansieras av skattebetalarna.

His daughter was murdered by an illegal Palestinian migrant, stabbed 38 times, along with her boyfriend.



17-year-old Ann-Marie is gone, but her father won't let her memory die. He delivered a message to Olaf Scholz's face:



"There are parents standing at the grave or coffin of… pic.twitter.com/JDslDGKFA4

— Remix News & Views (@RMXnews) October 16, 2024