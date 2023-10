Playboy sparkar arabisk porrstjärna efter Israel-skämt

I flera inlägg på X (tidigare Twitter) gjorde Mia Khalifa sig lustig över attacken, som enligt de senaste rapporterna orsakade över 1.000 dödsoffer.

Bland annat twittrade den arabiska porrstjärnan om hur "den sionistiska apartheidregimen störtas av gerillasoldater i fejkade Gucci-tröjor".

Efter att kommentarerna uppmärksammats togs Mia Khalifas sida ned från Playboys hemsida. Senare på tisdagen meddelade Playboy att de avbrutit sitt samarbete med henne.

"Mia har skrivit vidriga och förkastliga kommentarer som firar Hamas attacker mot Israel och mord på oskyldiga män, kvinnor och barn", skriver Playboy enligt Daily Mail.

Före beskedet från Playboy fick Mia Khalifa även sparken från sin rådgivarroll hos kanadensiska Red Light Holland – som meddelade sitt beslut om att sparka henne via ett inlägg på X:

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL

— Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023