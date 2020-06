Plundrare bröt sig in i vapenbutik – sköts ihjäl av ägaren Greg, 67

Under de senaste dagarnas raskravaller och oroligheter i USA har omkring ett tiotal människor omkommit. En av dem dödades när han tillsammans med andra plundrare bröt sig in i en vapenbutik i södra Philadelphia tidigt på tisdagsmorgonen.

Enligt polisen i Philadelphia övernattade 67-årige ägaren Gregory (Greg) Isabella i butiken eftersom någon försökt bryta sig in i den under en föregående natt. Kvart över fyra på morgonen såg Greg på en övervakningskamera hur fyra män klippte upp ett hänglås till en grind för att ta sig in på butiksområdet.

Plundrarna slog sönder en fönsterruta och när de var på väg upp för trapporna till övervåningen, där Greg befann sig, öppnade han eld med sin Bushmaster M-4 – ett halvautomatiskt gevär som används av militären i flera länder.

En av plundrarna, en man i 20-årsåldern, träffades av en kula i huvudet och avled på plats. De andra flyddde från butiken. Polisen påträffade ett vapen vid den dödade inkräktaren som de misstänker tillhör plundrarna.

Greg hämtades in till förhör hos polisen men ska inte ha delgivits misstanke om brott.

– Det finns väldigt tydliga lagar som ger oss rätt att skydda oss själva och vår egendom från skada, kommenterar Philadelphias polischef Danielle Outlaw.

Samtidigt avråder hon allmänheten från att ta lagen i egna händer och i möjligaste mån försöka skydda sig utan att använda våld.

Stadens borgmästare Jim Kenney säger sig vara "djupt bekymrad" över hur enkelt liv släcks under det pågående kaoset.

– Plundring får konsekvenser, säger han.

Polisen söker nu efter de tre andra männen som deltog i plundringsförsöket mot vapenbutiken. Till sin hjälp har de bland annat övervakningsbilder från butiken.