Premiärministern kan inte svara på vad en kvinna är

Det absurda meningsutbytet ägde rum på en presskonferens, där journalisten Sean Plunket ställde följande fråga till Chris Hipkins:

– Hur definierar du och den här regeringen en kvinna?

I klippet, som nu får viral spridning på sociala medier, ser man hur premiärministern blir alldeles ställd och börjar stamma.

– Ehm, för att vara ärlig, Sean... Den frågan kommer lite oväntat för mig, säger han efter en tids tystnad och fortsätter:

– Tja, biologi, kön, genus... ehm... [lång tystnad]. Folk definierar sig själva och sina egna kön.

Journalisten försöker då få mer klarhet i saken och frågar premiärministern samma sak igen genom att citera Labourledaren Keir Starmers definition: "99,9 procent av kvinnorna har ingen penis". Hipkins upprepar dock bara det han tidigare sagt och konstaterar att han inte har något förberett svar på frågan.

How does the @nzlabour govt define a woman @chrishipkins?



"To be honest this question has come slightly out of left field for me"



"People define their own genders"



"I wasn't expecting this question so it's not something I have formulated an answer on"@theplatform_nz #nzpol pic.twitter.com/1AyX5VAnYI

— Ro Edge (@rosey_nz) April 3, 2023