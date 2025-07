Republikaner röstade nej till till att släppa Epstein-dokumenten

Förslaget, lagt av den demokratiske ledamoten Ro Khanna, krävde att justitieminister Pam Bondi inom 30 dagar skulle publicera alla Epstein-relaterade handlingar på en offentlig webbplats.

Enligt Axios röstade sex ledamöter emot, fem för.

Samtliga nejröster kom från republikaner, med ett undantag: Ralph Norman, republikansk ledamot sedan 2017, stödde tillägget och förklarade att “allmänheten har bett om det”.

Demokrater i utskottet reagerade med hård kritik.

– Jag vill veta vad fan som finns i de här filerna. Det här handlar om förtroende, sade Jim McGovern och påminde om att Republikanerna tidigare sagt: “Lita på oss. Rösta på oss så kommer vi att släppa de här filerna.”

Ro Khanna lovar att fortsätta driva frågan "om och om och om igen".

Samtidigt går splittringen inom det republikanska partiet djupare. Representanthusets talman Mike Johnson uttalade sig efter omröstningen i en intervju med Benny Johnson och sade att han är “för transparens”, rapporterar Politico.

– Det är ett mycket känsligt ämne, men man bör offentliggöra allt, låta folket avgöra det, sade han.

Han menade vidare att justitieminister Bondi behöver förklara sina tidigare uttalanden om en eventuell lista med namn på Epsteins klienter. I februari sade Bondi till Fox News att ett sådan dokument “ligger på mitt skrivbord just nu”.

Men i ett kabinettmöte tidigare i juli förnekade hon att hon sagt något om en klientlista och hävdade att hon bara syftat på “akten”, tillsammans med dokument om JFK och MLK.

Mike Johnson betonar att han vill få frågan ur världen så att departementet kan fokusera på annat.

– Justitiedepartementet behöver fokusera på de stora prioriteringarna. Låt oss få detta löst, säger han.

President Trump försvarar samtidigt Pam Bondi och slår fast att hon "hanterat" situationen "mycket bra”.

Själv uppger han sig numera anse att Epstein-anklagelserna bara är "en demokratisk bluff".

NOW - Trump repeats that the Epstein files are a "made-up" Democrat hoax. pic.twitter.com/aa7UrYGm4y

